VW krachte in Müllabfuhr: Lenker bei Unfall verletzt

Gege 13.10 Uhr krachte es am Mittwoch auf einem Privatweg in Unterlembach (Katastralgemeinde von Großdietmanns, Bez. Gmünd): Ein 22-Jähriger kollidierte mit seinem Passat in einer unübersichtlichen Kurve auf der einspurigen Fahrbahn mit einem Wagen der Müllabfuhr.

Beim Unfall wurde die Frontpartie des Passats schwer beschädigt, die Airbags lösten aus und der junge Lenker wurde unbestimmten Grades verletzt. Er musste von der Rettung ins Gmünder Spital gebracht werden.

Die beiden Insassen des Müllwagens (42 und 47 Jahre alt) blieben unverletzt. Die Bergung des fahruntauglichen VW übernahm die Feuerwehr Eichberg.

