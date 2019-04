Vergewaltigung in Zelle in Justizanstalt Stein

Wegen sexuellen Missbrauchs einer wehrlosen Person muss sich ein Häftling am 12. Juni 2019 am Landesgericht Krems vor einem Schöffensenat verantworten. Der Mann soll laut Anklage über einen schlafenden Mithäftling hergefallen sein.

Das schlummernde Opfer war zum Tatzeitpunkt auf Substitol (Anm.: Drogenersatzstoff; retardiertes Morphin) und dadurch laut Anklage willenlos. Das Opfer leidet seither an einer depressiven Verstimmung in Form einer depressiven Anpassungsstörung. Der Fall hatte sich bereits am 27. März 2018 ereignet. Der Angeklagte wird vermutlich in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesen.

Fast gleichzeitig, Ende März 2018, hatte ein anderer Fall für Aufsehen im Häfen Stein gesorgt. Ein Vergewaltiger hatte auf eigenen Wunsch und eigene Rechnung Viagra erhalten ("Heute" berichtete).

Wie berichtet war auch im Jänner 2019 ein Vergewaltigungsfall im Gefängnis Stein angezeigt worden. Der mutmaßliche Täter war auf eigenen Wunsch in die Zelle des Opfers verlegt worden.

(Lie)