Verirrter Bienenschwarm gefangen und umgesiedelt

Direkt an einem gut frequentierten Geh- und Radweg in Wiener Neudorf (Bez. Mödling) ließ sich am Freitag ein großer Bienenschwarm an einem Ast nieder. Passanten riefen schließlich die Feuerwehr, ein Floriani der Feuerwehr Wiener Neudorf mit Imker-Ausbildung kümmerte sich um das Volk.

Nach der Erkundung und Lagebeurteilung des Spezialisten siedelte dieser das Bienenvolk behutsam und schonend in eine Schwarmkiste um. Um die vollständige Zusammenführung des ganzen Bienenschwarms zu ermöglichen, wurde die Kiste an der Stelle aufgehängt und der Bereich abgesperrt.



In den Abendstunden kontrollierte der Feuerwehrimker die Schwarmkiste erneut und siedelte die vereinten Bienen in einen Bienenstock um.



Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(min)