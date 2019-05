Verletzt ausgesetzter Hund sucht jetzt neues Zuhause

Könnt ihr euch noch an Dobsi erinnern? Wie "Heute" berichtete, wurde das Hündchen herrenlos und wohl einfach ausgesetzt gefunden und ins Tierheim Dechanthof nach Mistelbach gebracht. Damals konnte der Kleine kaum gehen, eine Untersuchung ergab, dass er an beiden Hinterbeinen an einer Patellaluxation litt.

Eine sofortige Operation war die einzige Möglichkeit, ihm ein schmerzfreies Gehen zu ermöglichen. Obwohl sich die Kosten auf über 2.000 Euro beliefen, ermöglichte das Tierheim die OP am linken Bein. Der Eingriff zeigte Erfolg und Dobsi darf sich nun wieder frei bewegen und zeigt auch keine Probleme mehr.

Neues Zuhause gesucht



Deshalb wird jetzt ein neues Plätzchen für das Hündchen gesucht. Zwar ist auch sein rechtes Bein geschädigt, dort zeigt Dobsi jedoch in den letzten Monaten keine Schmerzen und das Bein muss aktuell nicht zwingend operiert werden. Generell wäre möglichst wenig Treppensteigen jedoch natürlich für Dobsi auch weiterhin anzuraten.

Dobsi ist mit anderen Hunden gut verträglich. Neuen Menschen gegenüber ist er etwas schüchtern, taut aber sehr schnell auf. Dobsi ist jedoch eher ein "Frauenhund" und fürchtet sich vor manchen Männern. Das Hündchen ist sechs Jahre alt, wurde 2013 geboren.

(min)