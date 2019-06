St. Pantaleon 06. Juni 2019 11:23; Akt: 06.06.2019 11:52 Print

Verletzter Arbeiter in Künette verschüttet

Menschenrettung am Donnerstagmorgen im Bezirk Amstetten: Ein Arbeiter stürzte in St. Pantaleon in eine Künette, wurde bis zur Hüfte verschüttet.