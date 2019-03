Mann verschüttet: Familie fand toten 63-Jährigen

Todesdrama am Freitag am Ostrand des Dunkelsteiner Waldes: Ein Mann war in Neidling (im Bezirk St. Pölten-Land) mit Sanierungsarbeiten eines alten Stalles beschäftigt. Der 63-Jährige arbeitete alleine. Plötzlich fiel eine Ziegelmauer (Anm.: laut Exekutive 2,40 Meter hoch) um. Der Mann wurde brustabwärts verschüttet.

Erst Familienmitglieder fanden den verschütteten Mann vor, schlugen sofort Alarm. Die Feuerwehr befreite den 63-Jährigen, der Notarzt konnte für den Mann nichts mehr tun. Die Polizei ermittelt.

(Lie)