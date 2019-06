Verwahrloste Tiere müssen zu Häftling zurück

Grobes Behördenversäumnis in Oberösterreich oder übertriebene Tierfürsorge? Mitte Mai hatte ein Polizist bei Tierschützern Alarm geschlagen: Denn eine Schäferhündin, drei Katzen, Vögel und Fische vegetierten seit Tagen alleine in einer Wohnung eines Hauses dahin, weil der Halter im Häfen in Wels war.

Umfrage Härteres Vorgehen gegen Tierquäler bzw. schlechte Halter? Nein, im Gegenteil, die Gesetze sind zu streng.

Eher nicht.

Ich weiß es nicht.

Eher schon.

Unbedingt, wie auch dieser unfassbare Fall zeigt.

Harald Hofner vom Tierparadies Schabenreith fuhr sofort in die Justizanstalt Wels, bekam nach zähem Ringen den Hausschlüssel. „Der Besitzer ließ mich eine Vereinbarung unterschreiben, dass die Versorgung seiner Tiere kostenlos ist. Zum Wohle der Tiere und weil Gefahr im Verzug war, habe ich unterschrieben", so der Vereinsobmann.

Tiere isoliert

Beim Aufsperren der Türe erschrak das Team des Vereins: Überall Kot, Urin, Gestank, kaum Tageslicht, Isolationshaft, schlechter Zustand der Tiere. Die Viecherl wurden ins Tierheim gebracht, tierärztlich versorgt und anschließend aufgepäppelt. "Sogar die verschreckte Schäferhündin fand Anschluss, blühte auf", erzählt Hofner. Doch Ende Mai der Schock: Der Halter wurde aus der Haft entlassen, wollte seine Tiere zurück.

"Wir waren fix der Meinung, dass die Behörde dies nicht zulässt, aber die Bezirkshauptmannschaft Kirchdorf sah keine Gründe für eine Abnahme. Der Mann wird delogiert, hat überhaupt kein Geld, muss vermutlich wieder in Haft – wie soll er einen Hund, drei Katzen, zwei Vögel und Fische versorgen?", so Harald Hofner, der seit 1993 das Tierparadies Schabenreith in Steinbach am Ziehberg leitet.

Der Obmann meldete den Fall auch der Rechtsabteilung des Wiener Tierschutzvereines und einigen Politikern. "Die Behörde hat hier nur zugesehen. Leider bei der BH Kirchdorf mehr die Regel als die Ausnahme", so Hofner. "Ein klares Versäumnis der Behörde, die Tiere wären verhungert", sagt Rechtsexpertin Michaela Lechner vom WTV entsetzt.

