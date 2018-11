Verzweifelte Suche: Wer hat Hund "Benjo" gesehen?

Bei einem Spaziergang am 25. Oktober entwischte Vierbeiner "Benjo" in Gumpoldskirchen im Bereich des Steinbruchs.

"Wir haben bereits Flyer verteilt, mehrere Male nach ihm gesucht, leider erfolglos", so Norbert H. zu "Heute".

Der "Australian Shepherd" Benjo" ist sechs Jahre alt, kastriert, gechippt und registriert. Besondere Merkmale von ihm sind ein kurzer Schwanz (zehn Zentimeter) und weiße Vorderpfoten.

Die Familie H. vermisst ihren Liebling sehr, Hinweise sind unter der Tel.: 0664/494 23 93 erbeten.

Die letzte Sichtung dürfte es von einer Person am 4. November im Priesnitztal bei Mödling gegeben haben. Zudem vermutet eine andere Person, dass ein fremder Herr mit "Benjo" am 7. November in einem Geschäft in Brunn einkaufen war.

(wes)