Verzweifelter Rehbock steckte in Zaun fest

Tierrettung am Samstag in Gießhübl (Bezirk Mödling): Ein Rehbock hatte sich mit der Hüfte in einem Gartentor verfangen, steckte fest.