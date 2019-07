Video auf Häfen-PC: Mann mit Motorsäge geköpft

Schock-Video auf einem in einem nö. Gefängnis sichergestellten Computer: Nicht vermummte Männer mit einer Motorsäge schneiden dabei einem wehrlosen Opfer den Kopf ab – im Hintergrund einschlägige Fahnen.

Diese Datei und anderes auffälliges Material (vor allem Pornos) wurden auf einen externen Datenträger überspielt und sicher verschlossen. Ob das Enthauptungsvideo echt oder Fake ist, ist nicht bekannt.

PC-Razzia

Wie berichtet waren Mitte Mai in 28 Justizanstalten in ganz Österreich 223 Laptos und 241 PC eingezogen worden. Dazu wurde Ende Juni auch eine parlamentarische Anfrage gestellt: Unter den 37 Fragen auch jene zwei: Wurden Daten sichergestellt, die in Verbindung mit dem IS stehen könnten? Falls ja, um welche Daten handelt es sich dabei?

Das sagt Ministerium

Britta Tichy-Martin vom Justizministerium sagt auf Nachfrage dazu: "Dieser Beantwortung kann ich leider nicht vorgreifen, da für diese umfangreiche Erhebungen bei allen Justizanstalten im Laufen sind. Ich kann dazu nur auf die zweimonatige Frist für parlamentarische Anfragebeantwortungen verweisen – das heißt die Beantwortung gegenüber dem Parlament hat bis 27. August zu erfolgen."

Auch der zuständigen nö. Staatanwaltschaft ist auf Nachfrage noch keine Anzeige bzw. Fall bekannt.

J. Lielacher



