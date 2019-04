Vier Tore in 28 Minuten! Stürmer zerlegt Ex-Verein

Bittere Schlappe für Vorwärts Steyr am Sonntag in Amstetten: Die Oberösterreicher mussten sich im Grenzderby gegen die Niederösterreicher klar mit 4:0 geschlagen geben – alle vier Tore erzielte David Peham. Der hatte bis 2015 noch für Steyr seine Schuhe geschnürt, ehe er "heim" zum SKU Amstetten wechselte.

Während die Gäste aus dem "6-Punkte-Spiel" im Abstiegskampf der 2. Liga nichts mitnehmen konnte, wird der 27-jährige gelernte Mittelfeldspieler den 7. April wohl für immer in guter Erinnerung behalten.

Minute 9 bis 37

Peham hatte in dieser Saison bislang nur zwei Mal in 18 Partien getroffen, wurde zuletzt zum Mittelstürmer umfunktioniert. Gegen Steyr ging ihm dann fulminant der Knopf auf. In Minute 9 raschelte es zum ersten Mal, es folgten Tore in Minute 15, 31 und 37.

In gerade einmal 28 Minuten schenkte Peham damit seinem Ex-Verein rekordverdächtige vier Tore ein. Der gebürtige Amstettner schaffte es so, seine Amstettner auf einen Nicht-Abstiegsplatz zu schießen.

Auf den Abstiegsplätzen liegen nach 21 gespielten Runden jetzt Horn, die Young Violets und eben Vorwärts Steyr. Den Oberösterreichern fehlen damit bereits fünf Punkte auf Amstetten und den ersten Nicht-Abstiegsplatz.

