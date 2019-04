Vogel saß in Kirchenfenster fest, Feuerwehr befreite ihn

Ob der kleine Vogel einen Gottesdienst besuchen wollte, ist nicht bekannt, jedenfalls verirrte sich der kleine gefiederte Freund am Sonntag in eine alte Klosterkirche in Wiener Neudorf im Bezirk Mödling und konnte nicht mehr aus dem Gebäude hinausfliegen.

Die Feuerwehr rückte spektakulär mit der Drehleiter aus, um dem Kleinen zu Hilfe zu kommen.

Der Vogel erwartete die Florianis bereits geduldig zwischen dem geborstenen Kirchenfenster und dem davor angebrachten Gitter.

Die Feuerwehr öffnete es, der Vogel flog unverletzt in die Freiheit.

(nit)