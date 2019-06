Vogelschutz über der Donau gegen Kollisionen

Viele Tiere und Pflanzen teilen eine Leidenschaft mit uns Menschen: die Donau und ihre Umgebung als wunderschönen Lebensraum. Vor allem für Wasservögel stellen die Donau-Auen wichtige Brut- und Nahrungsgebiete dar. Mitten in der Natur befinden sich aber auch Hochspannungsleitungen, die die Donau überspannen. Diese stellen für viele Vögel oft ein unsichtbares Hindernis dar.



Um das Risiko von Kollisionen zu minimieren, wurde mit „Danube Free Sky“ ein europaweites Schutzprojekt gestartet. In einer Zusammenarbeit der Donau-Schutzgebiete mit allen regionalen Strom-Netzbetreibern werden in den nächsten Monaten alle Donau-Leitungsquerungen mit „Markierungen“ versehen.



Die Netz NÖ GmbH – eine 100-prozentige Tochter der EVN AG – ist einer dieser Projektpartner: Bei insgesamt 10 donauquerenden Hochspannungsleitungen werden vom niederösterreichischen Netzbetreiber in den nächsten Wochen und Monaten Vogelschutz-Fahnen installiert.



"Natur- und Artenschutz großes Anliegen"

„Als Netzbetreiber ist uns Natur- und Artenschutz schon lange ein großes Anliegen. Seien es großräumige Verkabelungsprojekte für die Großtrappe, Leitungsschutzprojekte für Kaiseradler oder Brutmöglichkeiten für Sakerfalken. Es freut uns, dass wir nun auch Teil dieser europaweiten Initiative sind“, so Sprecher Stefan Zach.



Georg Frank von der Nationalpark Donau-Auen GmbH ist der Projektleiter von "Danube Free Sky". Für ihn sind die Partnerschaften mit den Netzbetreibern der Donauanrainer-Staaten essentiell: „Die Donau ist länderübergreifend ein wichtiges Überwinterungsgebiet für Wasservögel, eine bedeutende Vogelzugroute und Brutgebiet für viele seltene Arten. Gebiete mit donauquerenden Hochspannungsleitungen sind Risikogebiete, in denen es immer wieder zu Kollisionen kommt. Die Montage sogenannter Vogelschutz-Fahnen erhöht die Sichtbarkeit und kann damit vielen Vögeln das Leben retten. Das ist ein wichtiger Beitrag zum Erhalt seltener Arten“, so Frank.





Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(wes)