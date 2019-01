Volksschule in Altenmarkt nach Gasalarm evakuiert

Heikle Situation am Dienstag wenige Minuten nach 10 Uhr in Altenmarkt an der Triesting (Bezirk Baden): In der Volksschule wurde ein Gasgebrechen vermutet, Feuerwehr und Mitarbeiter der EVN waren umgehend vor Ort.

Die Schüler wurden indes aus dem Gebäude gebracht und anschließend nach Hause geschickt.

Die EVN prüft derzeit die Volksschule auf Gasaustritte.

+++Mehr Infos in Kürze+++

(nit)