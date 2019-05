Von Lkw abgeschossen: Lenker bei Unfall verletzt

Ein spektakulärer Unfall zwischen Göpfritzschlag und Niederedlitz endete am Mittwoch gegen 8 Uhr in der Früh mit einem Totalschaden, aber verhältnismäßig dennoch glimpflich. Ein 52-Jähriger aus der Region wollte mit seinem Lkw von einem Feldweg aus die Landesstraße queren. Er hielt zwar an, dürfte aber den herannahende Audi A3 eines 28-Jährigen übersehen haben und fuhr in die Kreuzung ein.

Der Lkw schoss das Auto seitlich ab, der 28-Jährige, der mit rund 100 km/h unterwegs gewesen sein dürfte geriet ins Schleudern, kam schließlich mit seinem Wagen von der Straße ab und überschlug sich im Feld. Der Audi blieb schließlich am Dach liegen.

Trotz des schweren Unfall dürfte der 28-Jährige beim Unfall nur leicht am Arm verletzt worden sein. Er wurde von der Rettung ins Spital gebracht. Der 52-Jährige blieb unverletzt. Beide Autos wurden abgeschleppt. Der Audi von der Feuerwehr, der Lkw von einer Firma. Die Straße musste von der Polizei vorübergehend gesperrt werden.



