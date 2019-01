Von Sturm erfasste Platte traf auf Baustelle Arbeiter

Der Sturm am Dienstag in Niederösterreich hatte es in sich. Mit Geschwindigkeiten von teils 90 km/h fegte er über das Bundesland. Zu einem schweren Arbeitsunfall kam es deshalb am Nachmittag gegen 14.40 Uhr in Weikersdorf am Steinfelde (Wr. Neustadt-Land).

Ein Polier und ein Lkw-Fahrer luden auf einer Baustelle gerade Gerüstplatten zur Errichtung eines Fertigteilhauses ab, dabei stand der Polier (45) auf der Erdgeschoßdecke, der Lkw-Fahrer (50) – beide aus Oberösterreich – hob die Platten mit Hilfe des Autokrans auf die Decke, als plötzlich eine heftige Windböe über sie hinwegfegte.

Zwei Verletzte ins Spital

Der Sturm erfasste eine Gerüstplatte vom fertig errichteten Baugerüst, schleuderte sie gegen den 50-Jährigen, auch der 45-Jährige wurde von einer weiteren Platte getroffen.

Die Feuerwehr musste den Polier bergen, er wurde mit schweren Verletzungen ins Spital nach Wr. Neustadt gebracht, der Lkw-Fahrer erlitt ebenfalls Blessuren, auch er wurde ins Krankenhaus transportiert.

