Mann kroch vor Polizei auf allen Vieren über Schutzweg

Die Spuren einer Beisl-Rallye waren am Montagmorgen in Schwechat (Bezirk Bruck an der Leitha) nicht zu übersehen: Ein Mann robbte über den Schutzweg bei der Exekutivstation.

„Wir dachten zunächst, wir sehen schlecht. Der Mann kroch tatsächlich auf allen Vieren über den Schutzweg dahin.“ Die Beamten halfen dem völlig betrunkenen Nachtschwärmer auf und konnten in mühsamen „Erhebungen“ die Personalien des 40-Jährigen aus dem Bezirk Bruck an der Leitha feststellen.

Die Polizisten zeigten sich verständnisvoll und hilfsbereit, lieferten den 40-Jährigen unkompliziert und vor allem unbeschadet zu Hause bei dessen Mutter ab und überließen Urteil und Bestrafung der Frau.

(Lie)