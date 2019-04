Waldbrand: 716 Florianis bei riesiger Übung aktiv

"Die anhaltende Trockenheit im Bezirk Waidhofen an der Thaya führte in den letzten Tagen zu diversen Kleinbränden, sodass erhöhte Aufmerksamkeit erforderlich ist und die Gefahr besteht, dass an mehreren Stellen im Bezirk Brände ausbrechen können", so lautete das Szenario einer großen Feuerwehrübung, die am Sonntag hunderte Einsatzkräfte der Feuerwehr forderte.

83 Feuerwehren aus dem Bezirk Waidhofen übten dabei an zwölf verschiedenen Orten im Bezirk gemeinsam den Ernstfall mehrere Waldbrände zur gleichen Zeit. Ziel der Übung war es vor allem die Löschwasserförderung über längere Strecken sowie der Einsatz von Vakuumfässern der Landwirte zu testen.

Am Sonntag um 7:00 Uhr waren die ersten Feuerwehren zu den Übungsorten gerufen worden. In zwölf Gemeinden des Bezirks wurde ein Waldbrandszenario vom Ausbildungsteam des Bezirks- und der Abschnittsfeuerwehrkommanden ausgearbeitet. Zusätzlich wurde auch der Bezirksführungstab alarmiert und hat die Arbeit im Feuerwehrhaus Waidhofen aufgenommen. Insgesamt nahmen 83 Feuerwehren mit 716 Mitgliedern und 115 Fahrzeugen teil.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(min)