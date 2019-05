Waldkauz-Baby "Rosalie" plumpste aus dem Nest

Babyboom der etwas anderen Art in NÖ: Vermutlich aufgrund der milden Temperaturen, überlebten heuer besonders viele Eulen-Nestlinge.

Nach ein paar Wochen in der Bruthöhle, findet man sie derzeit oftmals auf Sträuchern oder Bäumen. Einige etwas ungeschicktere Flauschkugeln plumpsen beim Versuch, das Nest zu verlassen und ein so genannter "Ästling" zu werden, aber auf den Boden und schaffen es nicht mehr hinaufzuklettern.

Gefahr in Siedlungsnähe

"Diese sollten an ihrem Platz im Wald bleiben – die Euleneltern werden sie versorgen. Ist der Platz allerdings in Siedlungsnähe, wo es Katzen gibt, dann sollte man vielleicht versuchen, für den Kleinen Pflegeeltern zu finden", erklärt Andreas Plachy vom Natur- und Erlebnispark Buchenberg in Waidhofen an der Ybbs.

Eben jenes Schicksal ereilte auch die entzückende "Rosalie", die jetzt am Buchenberg versorgt wird.

Sie wurde auf einem Bauernhof gefunden und zu Tierpark-Chef Andreas Plachy gebracht, der die Kleine jetzt liebevoll aufpäppelt. Appetit hat sie jedenfalls, wie man im Video sieht.





