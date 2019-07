Wanderer stürzte am Türkensturz 20 Meter ab

Am Türkensturz in Gleißenfeld (Bez. Neunkirchen) verunglückte am Samstagnachmittag ein Wanderer. Der 60-Jährige stürzte in unwegsamen Gelände rund 20 Meter tief ab und blieb in steilen Gelände liegen.

Die Feuerwehren aus Gleißenfeld und Scheiblingkirchen sowie die NEF und RTW Besatzung aus Neunkirchen gingen von zwei Seiten auf den Türkensturz um den Verletzten, welcher seinen Standort nicht wusste, zu suchen.

Nachdem der Verletzte gefunden wurde, wurde beschlossen den Notarzthubschrauber C3 anzufordern, um den Verletzten mittels Tau aus dem Türkensturz zu bergen. In Folge wurde ein Notarzt und der Flugretter zum Unfallort mittels Tau eingeflogen und nach der medizinischen Erstversorgung auf einen Zwischenlandeplatz in Gleissenfeld geflogen.

Dort wurde der Verletzte weiter versorgt und im Anschluss mit schweren Verletzungen ins Landesklinikum Wiener Neustadt geflogen. Nach rund 2,5 Stunden konnte der schweißtreibende Einsatz beendet werden.

(min)