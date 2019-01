Weiterhin keine Spur von vermisster Tamara (13)

Immer noch keine Spur von der 13-jährigen Tamara Minow. Wie berichtet, war die in einer Wohngruppe in Engelsdorf (Eggenburg, Horn) lebende 13-Jährige, als ihr Vater mit dem Auto an einer roten Ampel angehalten hatte, einfach aus dem Wagen gesprungen und davongelaufen.

Handy hat das Mädchen keines bei sich, sie ist wie vom Erdboden verschluckt, wird von der Familie seit einer Woche fieberhaft gesucht.

Zahlreiche Aufenthaltsorte möglich

Bei den Mutmaßungen, wo das Heimkind stecken könnte, gehen die Meinungen auseinander: Während der Vater sie in Wien oder Deutschland auf der Reise zu Verwandten nach München vermutet, könnte sie auch am Weg nach Kärnten zum Wohnort des Vaters sein. Auch die Vermutung, dass sie nach Wien ans Grab der Mutter fahren wollte, steht im Raum.

Das Verschwinden des Mädchens könnte einen traurigen Grund haben: Die 13-Jährige sowie ihre Schwester befinden sich in Obhut des Jugendamtes, Tamara war ihrem Vater abgenommen worden, die Mutter ist verstorben. Die Weihnachtsferien sollte sie bei ihm verbringen, am 8. Jänner sprang sie schließlich aus dem Wagen und war wie vom Erdboden verschluckt.



