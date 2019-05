Weniger Geld für unartige Kids: Das sagen Kritiker

Die Auszahlung der Familienbeihilfe soll laut Udo Landbauer (FP) in Zukunft an die Betragensnote gekoppelt werden. "Bei grobem Fehlverhalten muss eine gestaffelte Reduktion bis hin zur Streichung der Familienbeihilfe greifen", so der Freiheitliche ("Heute" berichtete).

Umfrage Weniger Geld für Eltern unartiger Schüler - was halten Sie davon? Eine freiheitliche Schnapsidee.

Eher wenig.

Naja, finde ich gar nicht so schlecht.

Finde ich gut.

Finde ich gut, aber immer noch zu wenig.

Die politische Gegenseite, die Grünen NÖ, sehen dies differenzierter. Grüne NÖ-Chefin Helga Krismer meint dazu: "So einfach ist es nicht. Es braucht Unterstützung für Lehrer und Schüler. Wir brauchen einfach mehr Sozialarbeiter und Psychologen in den nö. Schulen".

Krismer weiter: "Die Familie fürs Fehlverhalten der Kinder zu strafen erachte ich als wenig sinnvoll, weil ja das Problem ungelöst bleibt."

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(Lie)