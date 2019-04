Wetter-Mix am Weekend: Wenig Regen, viel Sonne

Während sich am Samstag entlang der Donau und im Osten noch einige Restwolken halten, setzt sich im Laufe des Tages die Sonne durch. Am bedecktesten ist es im Industrie- und Weinviertel, ansonsten bleibt es weitgehend trocken. Die Frühtemperaturen belaufen sich bei leichtem Wind auf zwei bis fünf Grad, im Laufe des Tages klettern die Temperaturen auf bis zu 16 Grad in die Höhe.

Der Sonntag beginnt seinem Namen entsprechend: Sonnig. Tagsüber können allerdings ein paar Wolkenfelder durchs Land ziehen, die Wahrscheinlichkeit auf Regen ist äußerst gering. Frühtemperaturen: minus 1 bis plus 5 Grad, Höchstwerte: 14 bis 19 Grad.

(nit)