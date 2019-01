Wetter am Wochenende: Wolken, Schnee, Regen

Starker Westwind bringt eine mildere Luft nach Niederösterreich. Dazu breiten sich im Tagesverlauf Wolken, Schneefall und Regen auf den Großteil des Landes aus.

Die Schneefallgrenze steigt an auf etwa 400 bis 800 Meter. Die Sonne zeigt sich fast gar nicht.

In der Früh ist es noch verbreitet frostig, bis zum Nachmittag steigen die Temperaturen aber über den Gefrierpunkt an auf im Schnitt 1 bis 6 Grad. In 1.500 Metern hat es um die minus 3 Grad. Achtung: Auf den Bergen erreicht der Wind zum Teil Sturmstärke.

So wird das Wetter am Sonntag

Am Sonntag wird es relativ mild. In der Früh kann es noch unbeständig sein mit etwas Regen oder auch Schneefall. Am Nachmittag ist es meist trocken und es zeigt sich die Sonne. Der Wind lässt nach, die Höchstwerte: 2 bis 7 Grad.

