Wieder! Täter fackelten Bankomat ab

2 Mal in Mannswörth, Wiener Neustadt, Guntramsdorf, Bruck an der Leitha - hier und an anderen Tatorten in NÖ versuchten Täter nur in den letzten Monaten ihr Glück - meist hinterließen die Täter Chaos und Brand, machten keine Beute oder nur verkohlte Geldscheine als Beute.

In der Nacht auf Mittwoch gegen 4.30 Uhr versuchten Unbekannte den Bankomat der Volksbank beim kleinen Spar-EKZ in Böheimkirchen (St. Pölten) aufzuschneiden, steckten dabei Teile des Foyers in Brand. Ein Passant alarmierte schließlich die Feuerwehr.

Eine Fahndung verlief negativ, die Ermittler des Landeskriminalamtes ermitteln. Und: Rätsel gibt ein aufgeschlitzter Reifen eines Streifenwagens auf, der vor der Polizeistation in Bäheimkirchen geparkt war. Ob dies mit der Tat in Zusammenhang steht ist unklar.

Bereits in den Jahren 2011/12 hatte es rund 50 Angriffe auf Bankomaten in NÖ gegeben. Seit rund einem Jahr sind Banden wieder höchst aktiv.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(Lie)