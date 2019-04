Rax 14. April 2019 12:33; Akt: 14.04.2019 12:34 Print

Wiener rief Bergrettung, stieg dann doch zu Fuß ab

Am Samstagabend rutschte ein 30-Jähriger aus Wien am Rudolfsteig auf der Rax (Bez. Neunkirchen) im Schnee aus, verletzte sich am Bein.