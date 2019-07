Wilderer-Alarm: Hirschkopf von Jagdleiter gefunden

Am Sonntag erstattete ein Jagdleiter (61) auf der Polizei in Traiskirchen (Bezirk Baden) Anzeige: Auf einem Feld bei der Trumauer Straße war ein Hirschkopf gefunden worden. Das Haupt war professionell abgetrennt worden, es waren zudem keinerlei Blutspuren am Fundort.

"Daher gehen wir davon aus, dass das Tier an einem anderen Ort geschossen und auch aufgebrochen wurde", berichtet ein Ermittler. Der Schaden wurde vom Jagdleiter mit rund 1.000 Euro beziffert, das Tier war rund zwei Jahre alt.

Mysteriöser Zufall: Exakt auf den Tag genau vor einem Jahr, am 30. Juni 2018, war ein gleichartiger Fall in Traiskirchen angezeigt worden.

