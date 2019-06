Windböe! Heißluftballon landete in Baumkrone

Zu einem spektakulären Zwischenfall kam es heute in der Früh in Kilb (Melk) gekommen. Ein mit vier Insassen besetzter Heißluftballon wurde von einer Windböe erfasst und blieb in einem Waldstück im Bereich des Kilber Sportplatzes in Baumkronen in zehn Metern Höhe hängen.

Der Pilot reagierte klug und konnte den Korb noch kontrolliert am Boden aufsetzen. Nur dieser Reaktion ist es zu verdanken, dass bei dem Unfall niemand verletzt wurde. Die Bergung des verunfallten Ballons gestaltete sich für die Feuerwehren Kilb und Kettenreith aufgrund des unwegsamen Geländes etwas schwieriger.

Insgesamt standen 40 Feuerwehrmitglieder von den Wehren aus Kilb und Ketzenreith im Einsatz.





(wes)