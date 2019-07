Wolkersdorf: Mann (58) starb am Bahnsteig

Am Bahnsteig in Wolkersdorf klappte am Donnerstagmorgen ein 58-Jähriger zusammen, blieb leblos am Boden liegen. Rotes Kreuz und Christophorus-Hubschrauber rückten zur Menschenrettung aus. Doch die Reanimationsversuche blieben erfolglos, bestätigt Rotkreuz-Sprecherin Sonja Kellner gegenüber dem "Kurier".

Der Notarzt konnte vor Ort nur noch den Tod des Mannes feststellen. Sein Herz hatte in Folge akuter gesundheitlicher Probleme zu schlagen aufgehört, jede Hilfe kam zu spät. Der Zugverkehr war auf der Strecke aufgrund des tragischen Vorfalls kurzfristig unterbrochen.

