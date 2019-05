Wütende Frau brach ein und schlug schlafenden Ex

Eifersucht, Frust und Alkohol brachten jetzt eine junge Frau in Korneuburg auf die Anklagebank – sie musste sich wegen Sachbeschädigung, Hausfriedensbruch, Körperverletzung und gefährlicher Drohung verantworten: Im angetrunkenen Zustand war die 21-Jährige über ein Fenster in die Wohnung ihres Ex-Freundes im Bezirk Tulln eingedrungen. Der 21-Jährige Wohnungsinhaber schlummerte mit seiner neuen Liebe im Bett, der gekränkte Eindringling kniete sich auf den schlafenden Ex, schlug auf ihn ein. Die dadurch geweckte Nachfolgerin wurde von der 21-Jährigen sofort mit dem Tod bedroht.

Umfrage Waren Sie schon mal Opfer von Sexismus? Ich bin eine Frau und ja.

Ich bin eine Frau und nein.

Ich bin ein Mann und ja.

Ich bin ein Mann und nein.

Ich bin eine Person 3. Geschlechtes und ja.

Ich bin eine Person 3. Geschlechtes und nein.

Keine Angabe.

Richter Franz Furtner (Bild: mph) Richter Franz Furtner (Bild: mph)

Der 21-Jährige nahm einen Baseballschläger, setzte sich zur Wehr, verletzte seine Ex dabei (Anm.: blaue Flecken, Prellung) und musste dafür ebenfalls wegen Körperverletzung vor Gericht und unfreiwillig seine Ex-Freundin beim Prozess wiedersehen.

Milde Strafe für Frau

Sich kaum einer Schuld bewusst, gab die 21-jährige Angeklagte beim Prozess an, immer noch an Panikattacken nach ihrem Einbruch und den für sie schmerzhaften Folgen zu leiden. Die Anwältin des 21-Jährigen: "Das ist Sexismus. Wäre hier eine Frau das Opfer und ein Mann der Eindringling, wäre nie ein Strafverfahren eingeleitet worden." Das sah auch Richter Franz Furtner ähnlich: Der 21-Jährige wurde wegen gerechtfertigter Notwehr freigesprochen. Sie kam mit 500 Euro Geldbuße im Rahmen einer Diversion recht billig davon.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(Lie)