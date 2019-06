Zehn Kilometer Stau nach Karambolage auf der A5

Auf der Nordautobahn in Fahrtrichtung Wien ging Dienstagfrüh gar nichts mehr: Bei Hochleithen (Bezirk Mistelbach) krachten zwei Autos ineinander, zwei weitere Pkw konnten nicht mehr rechtzeitig bremsen und machten den Blechsalat mit vier Fahrzeugen komplett.

Die Feuerwehren Hochleithen und Wolkersdorf sicherten den Unfallort ab, räumten, während die Rettung zwei verletzte Insassen versorgte, erste Autoteile von der Fahrbahn.

Beide Fahrspuren blockiert

Durch den Unfall wurden beide Fahrstreifen blockiert, die Unfallstelle konnte nur über den Pannenstreifen passiert werden – ein bis zu zehn Kilometer langer Stau bildete sich.

Die Feuerwehr Hochleithen ruft indes via Facebook in Erinnerung, wie wichtig der nötige Sicherheitsabstand ist: "Wenn das vorausfahrende Auto an einem markanten Punkt (zB: eine Brücke, Verkehrsschild) vorbeifährt, beginnen wir langsam 21, 22 zu zählen. Erst nachdem wir 22 ausgesprochen haben, sollten wir bei diesem markanten Punkt angekommen sein", schreiben die Florianis im sozialen Netzwerk.

