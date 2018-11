Zigarettenautomat in Korneuburg ausgeräumt

Kleinerer Coup in der Stockerauer Straße in Korneuburg: Unbekannte Kriminelle brachen den Tschick-Automaten in Billa-Nähe auf. Die Täter entwendeten dabei alle Zigaretten und das Bargeld.

Umfrage Rauchen Sie? Ja, ich bin starker Raucher.

Ja, ich rauche.

Ja, aber nur Gelegenheitsraucher.

Nein, ich rauche nicht und habe nie geraucht.

Nein, ich rauche nicht, ich habe aufgehört.

Nein, ich rauche nicht, will aber damit anfangen.

Die Polizei konnte nur noch die wenigen Spuren sichern, die Ermittlungen laufen. Der Zigarettenautomat war am Mittwoch außer Betrieb.

(Lie)