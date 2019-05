Zurückschiebender Lkw überfuhr Mopedlenker

Tragischer Verkehrsunfall am Freitagmorgen gegen 9 Uhr in Sankt Andrä-Wördern im Bezirk Tulln: Um angelieferte Ware abladen zu können, wollte ein Lkw-Lenker (52) sein abgestelltes Fahrzeug umparken, setzte zum Zurückschieben an.

Dabei übersah er jedoch einen auf der Eduard-Klinger-Straße fahrenden Mopedlenker, erfasste den Senior (85).

Für den Zweirad-Fahrer kam jede Hilfe zu spät, seine Verletzungen waren so schwer, dass er noch an der Unfallstelle starb, bestätigte die Landespolizeidirektion NÖ auf "Heute"-Anfrage.

Die Feuerwehr kümmerte sich um die Bergung des Mopeds.





(nit)