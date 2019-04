Zwei Biker bei Abflug über Böschung schwer verletzt

Großaufgebot an Rettungskräften am Mittwoch zu Mittag in Pressbaum: Auf der Weidlingbachstraße (L123) am Rauchengern kam ein Motorrad von der Fahrbahn ab und stürzte die Böschung hinab. Die beiden Biker verletzten sich beim Unfall schwer.

Umgehend wurde ein First Responder, zwei Rettungsfahrzeuge und ein Notarztfahrzeug zum dem Unfall alarmiert. Zusammen mit der Freiwillige Feuerwehr Pressbaum konnten die zwei Verunfallten Motorradfahrer in die Rettungsfahrzeuge und dann ins Spital gebracht werden. Das Bike wurde dann mit einem Kran zurück auf die Straße gehoben.

