Zwei Biker bei Ausflügen schwer verletzt, einer tot

Sonniges Wochenende bedeutet Hochbetrieb auf den beliebten Bikerstrecken den Landes, also vor allem im bergigen Grenzgebiet zwischen Niederösterreich und der Steiermark. Dabei kam es am Samstag zu zahlreichen Unfällen, drei Mal musste der Christophorus Hubschrauber ausrücken, einmal war jede Hilfe vergebens.

Unfall in Weißenbach

Zuerst kam 47-jähriger Wiener in Weißenbach (Bez. Melk) auf der Landesstraße 5226 aus bisher unbekannter Ursache in einer Linkskurve zu Sturz und erlitt dabei schwere Verletzungen. Er musste nach der Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber in das Landesklinikum Amstetten geflogen werden. Am Motorrad entstand erheblicher Sachschaden.

Unfall in Pinggau

Gegen 15:10 Uhr kam es dann in Pinggau (Steiermark) zum tödlichen Unfall – mehr dazu hier. Ein 41-jähriger Motorradlenker aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld krachte auf der B54 gegen das Auto einer 59-Jährigen aus dem Bezirk Neunkirchen. Die Frau hatte direkt nach einer Kuppe wenden wollen, der nachkommende Motorradlenker hatte keine Chance, donnerte in die Fahrerseite und starb vor Ort.

Die 59-Jährige wurde unbestimmten Grades verletzt und nach der medizinischen Erstversorgung durch den Notarzt mittels Rettungshubschrauber Christophorus 16 ins Krankenhaus Oberwart geflogen. Ein Alkotest bei der Pkw-Lenkerin verlief negativ. Die Feuerwehren Pinggau und Friedberg standen mit insgesamt 30 Kräften im Einsatz, die B54 war für etwa drei Stunden für den gesamten Verkehr gesperrt.

Unfall in Gaming



Gegen 16:50 Uhr kam dann noch ein 47-jähriger Tscheche mit seinem Motorrad in Gaming (Bez. Scheibbs) B25 nach einem Überholvorgang zu Sturz. Er wurde dabei schwer verletzt, musste nach der Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber in das Landesklinikum Waidhofen/Y. geflogen werden. Am Motorrad entstand erheblicher Sachschaden.

