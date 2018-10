Zwei Feuerwehrmänner bei Wohnhausbrand verletzt

Großalarm für die Feuerwehr am Mittwoch kurz nach 13 Uhr in der Alte Gasse in Enzesfeld-Lindabrunn (Bezirk Baden): Aus noch unbekannter Ursache brach im Erdgeschoß eines Wohnhauses Feuer aus, binnen kürzester Zeit stand die gesamte Etage in Vollbrand.

Die beiden Bewohner, ein älteres Pärchen, machten gerade ein Mittagsschläfchen und wurden gerade noch rechtzeitig geweckt, um sich aus dem Haus zu retten.

„Ich war gerade zufällig in der Nähe und sah die starke Rauchenwicklung“, erzählt Bürgermeister Franz Schneider, der sofort zur Einsatzstelle eilte. „Die beiden Bewohner hatten zum Glück bereits das Haus verlassen und sich in Sicherheit gebracht“, so der erleichterte Ortschef.

Der Feuerwehr gelang es rasch den Brand zu löschen. Das Haus wurde jedoch vollständig zerstört. Im Zuge der Löscharbeiten wurden auch zwei Feuerwehrmänner verletzt.

