Zwei Kinder nach Küchenbrand im Spital

Sirenenalarm am Samstag in Mautern (Bez. Krems): In einer Wohnung war Feuer ausgebrochen, ein Dunstabzug war beim Kochen in Flammen geraten und verrauchte binnen kürzester Zeit die gesamte Wohnung.

Beim Eintreffen der ersten Feuerwehrleute stellte sich heraus, dass noch zwei Kinder im verrauchten Gebäude waren. Ein Bursch war zurückgelaufen, um seine Schwester zu suchen. Die Alarmstufe wurde deshalb sofort erhöht, weitere Kräfte nachalarmiert.

Kinder entkamen Flammen

Die beiden Kinder schafften es dann aber selbst aus dem historischen Gemäuer und waren äußerlich unversehrt. Beide wurden aber vom Roten Kreuz mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht und von einem Kriseninterventionsteam betreut.

Die Feuerwehr konnte schließlich unter Atemschutz rasch löschen und dabei auch eine Katze aus der verrauchten Wohnung retten. Das Gebäude wurde durchgelüftet und die geschmolzenen Kabeln von einem Fachmann abgeklemmt.

