Zwei Seelenmessen in Brunn – null Trauergäste

Wenn eine Trauerfeier selbst zur traurigen Angelegenheit wird: In Brunn am Gebirge (Bezirk Mödling) fand an einem Abend im Mai eine Seelenmesse statt. Die von den Angehörigen bestellte Trauerfeier war zwar liebevoll vorbereitet worden, nur kam kein einziger Gast. Übrigens: Nicht zum ersten Mal war eine Totengedenkfeier in Brunn ohne Besucher über die Bühne gegangen.

Der Pfarrer der Kirche, Adolf Valenta, postete danach nachdenklich auf Facebook: "Heute zum zweiten Mal eine Seelenmesse gehabt, wo genau gar niemand gekommen ist. Wird wohl zukünftig öfter vorkommen, dass Angehörige zwar etwas bestellen, sich aber dann selbst nicht die Zeit dafür nehmen (können)..."



(Lie)