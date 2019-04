Trautmannsdorf 24. April 2019 10:48; Akt: 24.04.2019 10:53 Print

Zwei Verletzte: Alkolenker (58) krachte in Lkw

Heftiger Unfall am Dienstagabend in Trautmannsdorf (Bez. Bruck): Ein alkoholisierter Autolenker krachte in einen entgegenkommenden Lkw.