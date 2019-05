Zwei Verletzte bei Frontalcrash auf B14

Unfallchaos am Dienstag in der Klosterneuburger Katastralgemeinde Maria Gugging: Am Vormittag stürzte auf der vielbefahrenen Verbindungsstrecke zwischen St. Andrä-Wördern und Klosterneuburg ein Lkw um, seit Stunden steht die Feuerwehr wegen der Bergungsarbeiten im Einsatz. Die B14 musste komplett gesperrt werden.

Und genau das wurde nur wenige Stunden danach zwei Lenkern kurz vor der Gugginger Ortsausfahrt nahe des bekannten Wallfahrtsortes, der Lourdesgrotte, zum Verhängnis: Aufgrund der Sperre setzte der Lenker eines Pritschenwagens zum Wenden an wollte wieder Richtung Klosterneuburg zurückfahren, kurz darauf kam es zur Frontalkollision mit einem entgegenkommenden SUV.

Lenker von Feuerwehr befreit

Beide Insassen erlitten bei dem Crash Blessuren, der schwerverletzte Lenker des Pritschenwagens musste von den Mitgliedern der Feuerwehr Maria Gugging mit Hilfe des hydraulischen Rettungssatzes aus dem schwer beschädigten Auto befreit werden. Dazu musste die Fahrertüre des Wagens komplett entfernt werden.

Die Lenker wurden vom Team des Roten Kreuzes Klosterneuburg versorgt und ins Spital gebracht. Die B14 war für die Dauer der Bergearbeiten ebenfalls komplett gesperrt.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(nit)