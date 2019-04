Wr. Neustadt 02. April 2019 11:23; Akt: 02.04.2019 09:27 Print

Zweiter Feuerwehr-Einsatz nach Brand wegen Gaffern

Kurioser Folgeeinsatz nach dem Brand in Wr. Neustadt am Montag in der Nacht: Die Feuerwehr musste noch einmal ausrücken, weil sich Schaulustige ausgesperrt hatten.