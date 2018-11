Zwentendorf: Abstimmung zum AKW wird "wiederholt"

Hauchdünn entschied die österreichische Bevölkerung am 5. November 1978, dass das Kernkraftwert in Zwentendorf (Bez. Tulln) nicht in Betrieb gehen soll. Nur 50,47 Prozent waren dagegen. „Das waren nur rund 30.000 Stimmen, die den Unterschied machten. Heute würde die Abstimmung sicher eindeutig ausfallen“, ist EVN-Sprecher Stefan Zach überzeugt.

Anlässlich des 40. Jahrestags der Volksabstimmung will die EVN es jetzt genau wissen und startete eine Umfrage. Unter http://www.zwentendorf.com/volksabstimmung/ kann am Montag, den 5.11. bis 17.00 Uhr gevotet werden. „Das Ergebnis ist natürlich nicht bindend“, lacht der EVN Sprecher, „aber interessant alle Mal.“



Das AKW Zwentendorf



Nachdem das fertige Kraftwerk nie in Betrieb ging, wird es seither als Event-Location (Tomorrow, Nuke oder Shutdown Festival) genutzt, es gibt Führungen (jährlich bis zu 15.000 Besucher) und mittlerweile wird dort auch wirklich Strom erzeugt. Neben einem Schulungsreaktor wurde eine moderne Photovoltaikanlage errichtet.

