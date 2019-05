"Außer, dass ich besoffen war, was ist der Vorwurf?"

"Der Welser Bürgermeister, Dr. Andreas Rabl, verurteilt die inakzeptablen im Ibiza-Video aufgezeichneten Aussagen von HC Strache und Johann Gudenus. Diese Aussagen entsprechen weder den Werten der FPÖ noch den Werten der FPÖ-Regierungsmitglieder in Wels".



Diese Zeilen schrieb der Welser Bürgermeister Andreas Rabl (FPÖ) schon am Montag in Reaktion auf die Ibiza-Affäre in Wien.

Andreas Rabl (li.) und Heinz-Christian Strache im Jahr 2017, als die Stimmung in der FPÖ noch besser. (Bild: Cityfoto, fotokerschi.at) Andreas Rabl (li.) und Heinz-Christian Strache im Jahr 2017, als die Stimmung in der FPÖ noch besser. (Bild: Cityfoto, fotokerschi.at)

Und weiter: „Für uns steht und stand immer die sachliche Arbeit für Wels im Vordergrund, die im Video aufgezeichneten Aussagen sind beschämend, bestürzend und verstörend und haben nicht nur mich, sondern viele andere Bürger und Funktionäre schwer enttäuscht.“

Auf der Facebook-Seite der FPÖ Wels wurde diese Stellungnahme gepostet.

Kurz danach wurde offenbar vom Account von "Heinz-Christian Strache" eine Nachricht darunter gepostet, die jetzt auf Twitter und Facebook die Runde macht.

Es ist schon sehr merkwürdig, Strache so aus der Rolle des Möchtegernstaatsmanns fallen zu sehen in eine so klägliche pic.twitter.com/Dc3cwlvE7y — Ha/n/na He/rb/st (@HHumorlos) 22. Mai 2019

Der Vorwurf wäre:

Sie wollten erreichen, dass eine Russin die Krone kauft, um Sie raufzuschreiben. Dafür stellten Sie ihr staatliche Milliardenaufträge in Aussicht. (via @barbaratoth) pic.twitter.com/MFXBQNfOGt — Florian Klenk (@florianklenk) 22. Mai 2019

"Außer, dass ich besoffen und saublöd gesprochen habe, frage ich mich welchen Vorwurf du hast?", steht da unter dem Namen "Heinz-Christian Strache".

Da strickt ⁦@HCStracheFP⁩ weiter an seiner „war doch nur eine bsoffene Geschichte“-Erklärung. Wie lange ihm das seine Partei noch durchgehen lässt? ⁦⁦die #fpöoö siehst offenbar kritisch @falter_at⁩ #strachevideos pic.twitter.com/FPIAyrC51t — Barbara Tóth (@barbaratoth) 22. Mai 2019

Ob das Posting echt ist, konnte die FPÖ Wels am Mittwoch auf "Heute"-Anfrage nicht beantworten.

Das Profilbild des Accounts, von dem es gepostet wurde, entspricht aber jenem des Privataccounts von Heinz-Christian Strache.

Auf der Facebook-Seite der FPÖ Wels wurde das Posting mittlerweile jedenfalls gelöscht (von wem auch immer) …





