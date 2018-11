Facebook-Aktion gegen rechte Bürgerwehr in Linz

Jene Bürgerwehr, die in Linz am 3. November „auf Streife“ gehen will, dürfte nicht allein bleiben. Nachdem ein „Fanclub“ auf Facebook angekündigt hatte, die Bürgerwehr zu „begleiten“ (wir berichteten), formiert sich online die nächste Gruppe.

Es wurde eine eigene „Spotted Bürgerwehr“ eingerichtet. „Egal in welchem Grätzl, egal in welcher Straße oder auf welchem Platz - siehst du die selbsternannte ‚Bürgerwehr‘, dann poste ein Foto!“, ruft die Seite auf Facebook auf.

Viele Zuschauer für die Bürgerwehr

Damit hat die Gruppe, der eine Nähe zu den rechtsextremen Identitären nachgesagt wird, schon mehrere Zuschauer.

Der Verfassungsschutz überprüft die Gruppe, zudem hat der Linzer Polizeichef Karl Pogutter angekündigt: „Wir werden ganz genau schauen, was die Herrschaften machen“. Auch von SPÖ und FPÖ in Linz kam eine ganz klare Ablehnung der Gruppe.



(rep)