"Going to Ibiza" – "Heute" hat Vengaboys-Tickets

"We're Going to Ibiza" – der Hit der Vengaboys ist der Soundtrack zum Strache-Skandal.

Den Hit aus 1998 der holländischen Band Vengaboys hörte man nur noch bei Retro-Partys. Doch das "Ibiza-Gate" rund um das Strache-Video, das eben auf der balearischen Sonneninsel entsand, katapultierte den Hit wieder in die Charts.

Und jetzt kommt's: Dieses Jahr, im August, kann man die Vengaboys sogar live in Oberösterreich erleben.

Zusammen mit 14 weiteren Acts stehen sie bei "We love the 90's" am 2. August am Welser Messegelände auf der Bühne.

Und "Heute" hat die Tickets für den Mega-Event: heute.at/tickets. Hier kommen Sie direkt zu den Karten.

Und hier vorab der "Ibiza-Hit" im Video:





Mehr News aus Oberösterreich auf Facebook

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(ab)