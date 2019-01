"Heute"-Leser FÜR Hunde-Verbot im Wirtshaus

Seit Anfang des Jahres heißt es für Hunde im Freistädter Brauhaus: "Wir müssen draußen bleiben!"

Wirt Helmut Satzinger und Brauerei-Chef Ewald Pöschko haben gemeinsam ein Hunde-Verbot im Brauereigasthof verhängt.

Warum? "Wenn im Gastraum zur gleichen Zeit sieben große Hunde sind und sich drei nicht vertragen, raufen zuerst die Hunde, dann streiten deren Besitzer. Schließlich verlassen dann auch die Unbeteiligten das Lokal, weil ein Essen in Ruhe nicht möglich ist", begründet Pöschko.

Allerdings: In den Sozialen Medien brach ein Shitstorm über den Wirt herein. Viele haben kein Verständnis für das Hunde-Verbot.

"Heute" wollte deshalb in einer Online-Umfrage von seinen Lesern wissen: "Was sagen Sie dazu? Sollen Hund in Gasthäusern und Restaurants verboten werden?"

Überraschend das Ergebnis (mehr als 500 Teilnehmer): Die Mehrheit, nämlich 51 Prozent, sagt: Ja, das ist unappetitlich. 44 Prozent fühlen sich durch Hunde im Wirtshaus nicht gestört. Und 5 Prozent ist's egal.

Mehr News aus Oberösterreich auf Facebook





Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(ab)