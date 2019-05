"Pogerl" verlängert seinen Vertrag beim LASK

Erfreuliche Nachricht für alle LASK-Fans vor dem Heimspiel gegen den WAC am Sonntag (14. 30 Uhr): Routinier Emanuel Pogatetz (36) wird auch in der kommenden Saison für die Schwarz-Weißen einlaufen. Dies gab der Bundesligist am Freitag im Rahmen einer Pressekonferenz bekannt.

Der 61-fache Ex-Teamspieler verlängerte seinen Vertrag um ein weiteres Jahr. In der abgelaufenen Saison brachte es der Steirer auf 16 Einsätze, war als Back-up in der Abwehr stets zur Stelle wenn er gebraucht wurde.

"Ich freue mich über das entgegengebrachte Vertrauen des LASK, möchte speziell jungen Spielern mit meiner Erfahrung auf dem Platz und in der Kabine etwas mitgeben", so Pogatetz.



(mip)