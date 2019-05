"Riesen-Käfer" erschreckt Radfahrer an der Donau

Die "unheimliche Begegnung" passierte auf einem Radweg zwischen Linz-Ebelsberg und Asten.

"Heute"-Fotograf Mike Wolf war dort mit seinem Rad unterwegs, als er am Boden plötzlich ein "ziemlich großes Tier" sah.



"Hab einen riesigen Schreck bekommen"

Wolf schildert: "Ich hab einen riesigen Schreck bekommen. Das Tier war sehr groß. Ich bin abgestiegen und hab den Käfer gleich fotografiert".

Wir haben im Biologiezentrum Linz nachgefragt, welches Prachtexemplar unserem Fotografen da vor die Linse gekrabbelt ist.

"Bei dem Käfer handelt es sich um einen Weberbock (Lamia textor). Die Art ist in Oberösterreich nicht häufig, kann aber vor allem in Auwäldern immer wieder gefunden werden", so Biologe Martin Schwarz.

"Die Entwicklung erfolgt in Stöcken und Wurzeln von Weiden und Zitterpappeln", so Biologe Fritz Gusenleitner, ebenfalls vom Biologiezentrum.

Der Käfer kann mit Fühlern bis zu sechs Zentimetern groß werden.



Dieses Youtube-Video widmet sich dem Käfer.



Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(rep)