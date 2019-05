"Will in Lederhose ins europäische Parlament"

Bodenständige Aussage eines bodenständigen Politikers, um zu verdeutlichen, dass uns die EU näher ist, als viele denken.

Das ist Hannes Heide:

52 Jahre alt, in einer Lebensgemeinschaft, ein Sohn (knapp vier Jahre alt)

Hobbys: Lesen und Reisen

lange Tätigkeit als PR-Berater, Tournee-Management für Hubert von Goisern

seit 2007 Bürgermeister von Bad Ischl

"Sollte ich ins europäische Parlament kommen, dann nehme ich meine Lederhose mit und meinen Dialekt."

Der Satz kommt nicht von einem freiheitlichen Politiker (wie man vielleicht meinen könnte), sondern: Das sagte gestern der EU-Wahl-Kandidat der SPOÖ, Hannes Heide, zum Wahlkampf-Start der Sozialdemokraten (siehe auch Video oben).

"Will die Skepsis gegenüber der EU abbauen"

Was er damit meint? Er will damit verdeutlichen, dass er in Bad Ischl im Salzkammergut, wo er Bürgermeister ist, daheim ist. Und in Europa zuhause.

Sprich: "Die Europäische Union ist nicht nur in Straßburg oder Brüssel – sie ist hier bei uns", so Heide. Das Salzkammergut ist Österreich. Und Österreich ist Europa.

Und weiter: "Gerade ländliche Gebiete brauchen eine starke Vertretung, dort muss die EU wieder spürbar werden. Mein Ziel muss es sein, die Skepsis gegenüber der EU abzubauen."

Wichtigste EU-Wahl der Geschichte

Gemeinsam mit der ehemaligen Justizministerin und Höchstrichterin a.D. am Gerichtshof der EU, Maria Berger, und Ex-Gesundheitsminister und Ex-EU-Parlamentarier Harald Ettl startete Heide und die oö. SPÖ Montag offiziell in den EU-Wahlkampf.

"Wir stehen vor der wichtigsten EU-Wahl der Geschichte", sagte Heide. Auf der einen Seite gebe es Rechtsnationalisten wie Vilimsky, Salvini und Orban, die "nur ein Ziel haben: Sie wollen Europa zerstören".

Die Sozialdemokratie sei das einzige Bollwerk gegen den Rechtsruck in Europa, bekräftigte Heide.

"Kanzler Kurz hat es nicht begriffen"

Und Maria Berger pflichtete ihm bei: "Wenn es Abgeordnete gibt, die die EU zerstören wollen, so ist das eine Katastrophe."

Ex-Minister Ettl griff in der Pressekonferenz zum Wahlkampf-Start auch Kanzler Kurz an: "Ich denke auch an den Begriff der sozialen Union und an Kanzler Kurz. Er hat noch immer nicht begriffen, um was es dabei geht. Wenn es nämlich gilt, Arbeitnehmer zu schützen, dass lässt er er völlig aus."

Musik-Open-Air der SPÖ zur EU-Wahl

Übrigens: Teil des EU-Wahlkampfes der SPOÖ ist auch das europerising.at-Open-Air beim Lentos in Linz. Und zwar am 9. Mai ab 17 Uhr mit: Jugo Ürdens, Texta, Sigrid Horn und tr&b. Alle Infos dazu finden Sie hier.

Hier ein Video von Jugo Ürdens:

Mehr News aus Oberösterreich auf Facebook

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(ab)