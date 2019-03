"Wir leben täglich in Angst vor Abschiebung"

Sie kommen aus Kriegs- oder Krisengebieten, hoffen, in Österreich bleiben zu können. Junge Menschen, die bei uns eine Lehre machen.

Aber: Sie müssen fürchten, abgeschoben zu werden.

In einem bewegenden YouTube-Video von Integrationslandesrat Rudi Anschober schildern sie ihre tägliche Angst. Dieses Video geht auch an Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP).

Mit diesem Video will Anschober zeigen, wie wichtig seine Initiative "Ausbildung statt Abschiebung" ist. Und er hat schon viele prominente Unterstützer gefunden.

Gemeinsam gaben sie heute, Freitag, eine Pressekonferenz.



Marie-Luise Stockinger (v.li.), Oscar-Preisträger Stefan Ruzowitzky, Katharina Stemberger, Landesrat Rudi Anschober, Harald Krassnitzer, Hilde Dalik, Susi Stach

Der Hintergrund: Die Situation für die Lehrlinge spitzt sich zu. Anschober: "1.002 Asylwerber arbeiten derzeit bundesweit in einem Lehrberuf. Doch durch immer mehr Abschiebebescheide nimmt ihre Zahl ab. Beispiel Oberösterreich: Waren es Mitte 2018 fast 450 Lehrlinge, so sind heute 370 Asylwerber in einer Lehre aktiv (minus 80)."

„Es braucht daher eine politische Lösung und einen sofortigen Abschiebestopp bis zu Gesprächen mit der Bundesregierung und bis zum Verankern einer Lösung der Vernunft", fordert der oö. Integrationslandesrat.

Auch Österreichs Wirtschaft fordert eine "Lösung der Vernunft": So unterstützen prominente Industriemanager wie Wolfgang Eder von der Voest und Gerhard Roiss Anschobers Initiative „Ausbildung statt Abschiebung“.



Oscar-Preisträger Ruzowitzky nahm Flüchtling auf

Oscar-Preisträger Stefan Ruzowitzky, der die Initiative ebenfalls unterstützt, berichtete bei der Pressekonferenz: "Als Familie, die vor drei Jahren einen minderjährigen Flüchtling aufgenommen hat, dem subsidiärer Schutz gewährt wurde und der jetzt seit einem halben Jahr als Lehrling arbeitet, haben wir zu der Thematik natürlich einen besonderen Bezug. Unser Pflegesohn Masud kam am 3. September 2015 mit der großen Flüchtlingswelle nach Österreich und hat zufälligerweise auf den Tag genau drei Jahre später seine Lehre begonnen. Die österreichische Volkswirtschaft macht mit Masud ein gutes Geschäft: Nach drei Jahren Grundversorgung mit 335 Euro monatlich ist er jetzt Steuerzahler."



Greueltaten in Afghanistan

Ruzowitzky erzählte auch, warum Masud überhaupt bei uns ist: "Er ist wie viele junge afghanische Flüchtlinge Schiit. Der sunnitische Imam in seinem Heimatort Saripol hatte einmal gemeint, dass einer, der sieben Schiiten mit sich in den Tod reiße, direkt ins Paradies komme. Vorletztes Jahr mussten wir in der Zeitung lesen, dass eine Taliban-Einheit ein Dorf in Saripol überfallen und alle dort lebenden Schiiten, 58 Männer, Frauen, Kinder, Alte ermordet hat. Ein Slow Motion-Genozid zu dem etwa auch der Anschlag auf eine schiitische Moschee in Afghanistan vor zehn Tagen gehört. Seinen Fall musste Masud wie fast alle seiner Schicksalsgenossen ohne Dokumente oder sonstige Beweise vortragen und hoffen, dass man ihm glaubt. Dass man da auch ein bisschen Glück braucht ist klar, ebenso, dass die, die dieses bisschen Glück nicht hatten, deswegen keine erwiesenen 'Asylbetrüger' sind. Was hingegen leicht nachzuprüfen ist: Ob sich einer bemüht, in unserer Gesellschaft seinen Platz zu finden, ob er ein Gewinn für unser Land ist, ob er sich durch sein Verhalten unseres Vertrauens würdig erweist. Und da ist ein erfolgreiches Lehrverhältnis ein verdammt guter Indikator. Müssen wir das Verhalten der Flüchtlinge in Österreich höher bewerten, als das Ergebnis eines notgedrungen lückenhaften Asylverfahrens? Nein, wir müssen nicht. Aber es würde für alle Beteiligten sehr viel Sinn machen.“

Wer die Initiative auch unterstützen will, kann sich hier Infos zu www.ausbildung-statt-abschiebung.at holen.



(ab)